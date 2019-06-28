Reuters: Babacan ve Gül partiyi sonbaharda kuracak

Reuters haber ajansı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağını yazdı.

Reuters'a konuşan Babacan'a yakın siyasi danışmanlardan birisi, "Babacan ve Gül yüksek ihtimalle partiyi sonbaharda kuracak" ifadelerini kullandı. Danışman aynı zamanda yeni partinin, AK Parti'nin ilk yıllarındaki çizgide olacağını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan bir diğer siyasi danışman ise, Babacan ve Gül'ün yaklaşık 6 aydır yeni bir parti kurmayı düşündüklerini ancak sürecin 31 Mart'taki seçimlerde AK Parti'nin büyükşehirleri kaybetmesinin ardından hızlandığını söyledi. Yeni partinin mali kaynaklarına ilişkin açıklama yapmayan danışman, şu ana kadar kuruluş çalışmaları kapsamında AK Partili vekiller ile diğer siyasetçiler ve akademisyenlerle görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Babacan'a yakın olduğu belirtilen danışman, bazı önemli ve sürpriz isimlerin yeni kurulacak partiyi destekleyeceğini söyledi ancak isim vermedi.

Reuters'ın haberinde Babacan ve Gül'e görüş almak için ulaşılamadığı belirtildi.

Öte yandan Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir AK Parti yetkilisi ise yeni parti planlarından haberdar olduklarını belirterek, "Babacan güçlü ve saygı duyulan bir figür. Tabi ki, AK Parti yeni partiden etkilenecek. Diğer partiler gibi biz de bazı destekçilerimizi kaybedebiliriz" dedi.

AK Parti'nin seçim sonuçlarının sorumluluğunu alması gerektiğini belirten yetkili, "Hem devleti yönetebilen hem de halkla beraber olan bir politikaya dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İsmi yeni parti girişimleriyle birlikte anılan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın bir isim ise, Davutoğlu'nun yeni bir adım atmayı planladığını ancak şimdilik Babacan ve Gül'e katılmayı düşünmediğini söyledi.