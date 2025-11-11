Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 10 KASIM 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye... ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 10 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde programlar, filmler, diziler, yarışmalar yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 10 Kasım 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 10:48 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:48
        1

        Her gün kanallarda birçok program, film, dizi, yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 10 Kasım 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte 10 Kasım Pazartesi gününün ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...

        2

        10 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        10 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Now TV’de Atatürk ve Star TV’de Batman Kara Şövalye Yükseliyor filmleri yayınlanırken; Show TV’de Bereketli Topraklar ve ATV’de Kuruluş Orhan dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi.

        10 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralama tablosu şu şekilde;

        3

        10 KASIM 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir — Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) — Kanal D

        Cennetin Çocukları — TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

        Esra Erol'da — ATV

        MasterChef Türkiye — TV8

        Cennetin Çocukları (Özet) — TRT 1

        Kanal D Ana Haber — Kanal D

        ATV Ana Haber — ATV

        4

        10 KASIM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir — Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) — Kanal D

        Cennetin Çocukları — TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

        MasterChef Türkiye — TV8

        Atatürk 2: 1881–1919 (T.S.) — NOW

        Esra Erol'da — ATV

        Kanal D Ana Haber — Kanal D

        Show Ana Haber — SHOW TV

        5

        10 KASIM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir — Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) — Kanal D

        Cennetin Çocukları — TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

        Esra Erol'da — ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

        Kanal D Ana Haber — Kanal D

        ATV Ana Haber — ATV

        MasterChef Türkiye — TV8

        Show Ana Haber — SHOW TV

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
