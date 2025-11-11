Reyting sonuçları 10 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?
Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde programlar, filmler, diziler, yarışmalar yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 10 Kasım 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
10 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Now TV’de Atatürk ve Star TV’de Batman Kara Şövalye Yükseliyor filmleri yayınlanırken; Show TV’de Bereketli Topraklar ve ATV’de Kuruluş Orhan dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi.
10 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralama tablosu şu şekilde;
10 KASIM 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir — Kanal D
Uzak Şehir (Özet) — Kanal D
Cennetin Çocukları — TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Esra Erol'da — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Cennetin Çocukları (Özet) — TRT 1
Kanal D Ana Haber — Kanal D
ATV Ana Haber — ATV
10 KASIM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir — Kanal D
Uzak Şehir (Özet) — Kanal D
Cennetin Çocukları — TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
Atatürk 2: 1881–1919 (T.S.) — NOW
Esra Erol'da — ATV
Kanal D Ana Haber — Kanal D
Show Ana Haber — SHOW TV
10 KASIM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir — Kanal D
Uzak Şehir (Özet) — Kanal D
Cennetin Çocukları — TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Esra Erol'da — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Kanal D Ana Haber — Kanal D
ATV Ana Haber — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Show Ana Haber — SHOW TV