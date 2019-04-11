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Reyting sonuçları 10 Nisan Çarşamba: Reyting birincisi Kuzgun mu, Diriliş Ertuğrul mu, Sen Anlat Karadeniz mi?

Reyting sonuçları 10 Nisan Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların ardından merak ediliyor. Dün akşam 3 iddialı dizi arasından birinci kim oldu? sorusu merak ediliyor. 10 Nisan Çarşamba günü Diriliş Ertuğrul, Kuzgun ve Sen Anlat Karadeniz arasında rekabet vardı. İşte 10 Nisan Reyting sonuçları

Giriş: 11.04.2019 - 11:15 | Güncelleme:

10 Nisan reyting sonuçlarında Kuzgun mu, Sen Anlat Karadeniz mi, Diriliş Ertuğrul mu birinci oldu? sorusu dün akşam televizyonları başında olan izleyiciler tarafından soruluyor. 10 Nisan reyting sonuçları haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI - 10 NİSAN

SIRABAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1DIRILIS ERTUGRULTRT 110-04-201920:41:3023:48:22DIZILER15.1632.36
2FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX10-04-201919:00:0020:00:00HABER PROGRAMLARI10.734.15
3DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 110-04-201920:01:0320:41:30DIZILER6.7316.86
4KUZGUNSTAR TV10-04-201920:50:4924:01:44DIZILER5.111.13
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV10-04-201910:00:1713:00:09GERCEK YASAMLAR4.1430.96
6YAPARSIN ASKIM OZETFOX10-04-201920:00:0520:10:05EGLENCE PROGRAMLARI3.599.83
7ZUHAL TOPAL'LA SOFRADAFOX10-04-201916:14:0518:57:52EGLENCE PROGRAMLARI3.5117.05
8GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV10-04-201920:00:1023:27:50EGLENCE PROGRAMLARI3.447.49
9SURVIVOR BIL BAKALIMTV810-04-201921:09:3424:18:44EGLENCE PROGRAMLARI3.337.46
10SEN ANLAT KARADENIZATV10-04-201920:43:2423:47:09DIZILER3.176.76

 

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