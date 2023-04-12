Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 11 Nisan Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. İşte, 11 Nisan Salı dünün reyting sonuçları...