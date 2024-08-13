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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Ağustos 2024: Dün en çok ne izlendi, AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları 12 Ağustos 2024: Dün en çok ne izlendi, AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Pazartesi günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 12 Ağustos 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 08:12 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:13
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        Her gün kanallarda birçok dizi, film, program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 12 Ağustos 2024 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

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        12 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak henüz 12 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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