Televizyon programlarının izlenme oranına ilişkin bilgi veren reyting sonuçları her gün bir önceki günün verilerini veriyor. SHOW TV ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Bahar'ın dün yayın hayatına başlamasıyla reyting sırası da merak ediliyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 13 Şubat Salı reyting sonuçları ile total, AB sıralaması...