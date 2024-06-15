Dün Arka Sokaklar, Deliha, Almanya-İskoçya maçı, Orta Direk Şaban ve Kirpi Sonic gibi birçok yapım ekranlardaydı. Dizilerin birçoğu sezon finali yaptığı için Cuma akşamı tam bir sinema gecesiydi. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 14 Haziran 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...