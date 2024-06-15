Reyting sonuçları açıklanıyor! 14 Haziran Cuma günü en çok ne izlendi?
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Deliha, Seçkin Tetikçiler, Orta Direk Şaban ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 14 Haziran Cuma AB ve total reyting sonuçları...
Dün Arka Sokaklar, Deliha, Almanya-İskoçya maçı, Orta Direk Şaban ve Kirpi Sonic gibi birçok yapım ekranlardaydı. Dizilerin birçoğu sezon finali yaptığı için Cuma akşamı tam bir sinema gecesiydi. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 14 Haziran 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...
14 HAZİRAN CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
14 HAZİRAN CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.