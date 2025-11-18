Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 17 Kasım 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 17 Kasım 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 17 Kasım 2025 Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Hızlı ve Öfkeli 10, Star TV'de Otel Transilvanya 4: Transformanya ve Now TV'de Ölümlü Dünya 2 filmleri yayınlanırken, Show TV'de Güldür Güldür Show programının tekrarı ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Kasım 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 08:08 Güncelleme: 18.11.2025 - 08:08
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 17 Kasım 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye, Hızlı ve Öfkeli 10, Otel Transilvanya 4: Transformanya, Ölümlü Dünya 2, Güldür Güldür Show yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Kasım 2025 reyting sonuçları tablosu...

        2

        17 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        17 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        17 KASIM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        17 KASIM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
