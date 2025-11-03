Habertürk
Habertürk
        REYTİNG SONUÇLARI 2 KASIM 2025: Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar… ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 2 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları sabahın ilk ışıklarıyla beraber izleyiciler ve medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Kasım Pazar akşamı birincilik mücadelesi veren yapımların sıralaması merak uyandırdı. Dün akşam Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Güller ve Günahlar yapımları izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar ekran yolculuğuna başladı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 2 Kasım 2025 reyting sonuçları...

        Giriş: 03.11.2025 - 07:56 Güncelleme: 03.11.2025 - 07:56
        1

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güller ve Günahlar gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 2 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...

        2

        2 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak, ardından haberimize eklenecektir.

        3

        2 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        2 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        2 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
