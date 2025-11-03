Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güller ve Günahlar gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 2 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...