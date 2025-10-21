Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 20 Ekim 2025 Pazartesi akşamı ekranlara gelen Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye, Gözleri Karadeniz, Halef: Köklerin Çağrısı, Güldür Güldür Show ve Torontolu Adam yapımları Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 20 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...