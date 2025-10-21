Habertürk
        Reyting sonuçları 20 Ekim 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        20 Ekim 2025 Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve komedi programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle seyirciyle buluştu. Gözleri Karadeniz ve Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ile Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle ekrana gelirken Torontolu Adam filmi izleyici karşısındaydı. Şimdi tüm gözler AB ve Total reyting sonuçlarına çevrilmiş durumda. İşte, 20 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 21.10.2025 - 08:30
        1

        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 20 Ekim 2025 Pazartesi akşamı ekranlara gelen Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye, Gözleri Karadeniz, Halef: Köklerin Çağrısı, Güldür Güldür Show ve Torontolu Adam yapımları Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 20 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...

        2

        20 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        20 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        20 EKİM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        20 EKİM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
