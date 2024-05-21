Dün televizyon ekranlarında pek çok dizinin yanı sıra ana haberler ve programlar yayınlandı. Her hafta takip ettiği yapımın reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak edenler 20 Mayıs reyting sonuçlarını araştırıyor. Peki, dün reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 20 Mayıs Pazartesi gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...