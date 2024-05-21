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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Mayıs Pazartesi AB ve total sıralaması ile reyting birincisi kim oldu? Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi

        Reytinglerde birincilik rekabeti! 20 Mayıs Pazartesi dünün AB ve total reyting sonuçları

        Reyting sonuçları izleyiciler tarafından takip ediliyor. Televizyonun nabzını tutmak isteyenler AB ve total reyting sonuçlarını araştırıyor. 20 Mayıs Pazartesi akşam kuşağında Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi ve Survior All Star reytinglerde birinci olabilmek için mücadele etti. İşte, 20 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 07:57 Güncelleme: 21.05.2024 - 07:57
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        Dün televizyon ekranlarında pek çok dizinin yanı sıra ana haberler ve programlar yayınlandı. Her hafta takip ettiği yapımın reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak edenler 20 Mayıs reyting sonuçlarını araştırıyor. Peki, dün reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 20 Mayıs Pazartesi gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        20 MAYIS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Mayıs Pazartesi gününe ait AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        20 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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