Dün ekranda Çırak, MasterChef Türkiye, Öldür Beni Sevgilim, Arka Sokaklar ve Vahşetin Çağrısı gibi yabancı film ve diziler vardı. Ayrıca MasterChef Türkiye'nin de yeni bölümü yayınlandı. UEFA EURO 2024'de ise Polonya-Avusturya ile Hollanda-Fransa karşı karşıya geldi. İşte, 21 Haziran 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...