Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 22 Ekim 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 22 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. İşte, 22 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 08:36 Güncelleme: 23.10.2023 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve MasterChef Türkiye yapımları 22 Ekim Pazar akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 22 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        2

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Total ve AB dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        3

        15 EKİM GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

        Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan “Türkiye Letonya EURO 2024 GRUP ELEMELERİ KARŞILAŞMASI”, 2. sırada Kanal D'de yayınlanan “Yargı”, 3.sırada “Kirli Sepeti" yer aldı. AB'de ise 1.sırada yine milli maç, 2.sırada “Yargı” ve 3.sırada “Masterchef" yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        Süper Fener!
        Süper Fener!