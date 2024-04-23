Reyting sonuçları açıklandı! İşte 22 Nisan Pazartesi reyting sonuçları
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 22 Nisan Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...
Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 22 Nisan Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...
22 NİSAN PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Kızıl Goncalar - NOW
Survivor All Star - TV8
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1
Kızıl Goncalar Özet - NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
Ömer - STAR TV
Esra Erol'da - ATV
ATV Ana Haber
SHOW TV Ana Haber
22 NİSAN PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
Kızıl Goncalar - NOW
Survivor All Star - TV8
Kızıl Goncalar Özet - NOW
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
Ömer - STAR TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Dayı Bir Adamın Hikâyesi - ATV
Survivor All Star Özet - TV8
ATV Ana Haber