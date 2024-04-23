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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 22 Nisan: Pazartesi günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu İnci Taneleri, Ömer

        Reyting sonuçları açıklandı! İşte 22 Nisan Pazartesi reyting sonuçları

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 22 Nisan Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:58
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        Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 22 Nisan Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...

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        22 NİSAN PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Kızıl Goncalar - NOW

        Survivor All Star - TV8

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

        Kızıl Goncalar Özet - NOW

        Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        Ömer - STAR TV

        Esra Erol'da - ATV

        ATV Ana Haber

        SHOW TV Ana Haber

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        22 NİSAN PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

        Kızıl Goncalar - NOW

        Survivor All Star - TV8

        Kızıl Goncalar Özet - NOW

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        Ömer - STAR TV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        Dayı Bir Adamın Hikâyesi - ATV

        Survivor All Star Özet - TV8

        ATV Ana Haber

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