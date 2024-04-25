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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 24 Nisan 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas

        Reytinglerde birincilik yarışı! 24 Nisan Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 24 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını netleştiriyor. 24 Nisan 2024 akşam kuşağında Sandık Kokusu, Bir Sevdadır, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve Taş Kağıt Makas dizileri reyting sıralamasında birinci olabilmek için rekabet etti. İzleyiciler için "Dün en çok ne izlendi?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:32
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        İzlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları ise AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 24 Nisan Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Nisan Çarşamba AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI

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