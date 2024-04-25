Reytinglerde birincilik yarışı! 24 Nisan Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 24 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını netleştiriyor. 24 Nisan 2024 akşam kuşağında Sandık Kokusu, Bir Sevdadır, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve Taş Kağıt Makas dizileri reyting sıralamasında birinci olabilmek için rekabet etti. İzleyiciler için "Dün en çok ne izlendi?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
İzlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları ise AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 24 Nisan Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Nisan Çarşamba AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI