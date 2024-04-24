Survivor'da eleme düellosu heyecanı! 24 Nisan 2024 Survivor'da kim elendi?
Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı yaşandı. Birleşme partisinin ardından ilk eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Hafta boyunca dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılar, eleme düellosunda kıyasıya bir mücadeleye girişti. İşte 24 Nisan 2024 Çarşamba Survivor All Star'da elenen isim...
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde düelloyu kaybeden yarışmacı haftanın elenen son ismi oldu. Eleme potasında yer alan, Merve, Damla, Aleyna, Berna eleme düellosunda adada kalmak için karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor'da kim elendi? 24 Nisan 2024 Survivor All Star'da kim gitti?" İşte 24 Nisan 2024 Survivor'da elenen son isim...
ELEME DÜELLOSU KİM KAZANDI?
Aleyna eleme düellosunda Damla ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi 5-1'lik skorla Damla kazandı. Düelloyu kaybeden Aleyna finale yükseldi.
Berna eleme düellosunda Merve ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadeleyi 5-3'lük skorla Merve kazandı.
Eleme düellosunu kaybeden Berna finalde Aleyna ile karşılaştı.
SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Şarkı yarışmasında en yüksek puanı alarak birinci olan isim Özgür oldu. Buna göre; şarkı yarışmasının kazananı Özgür 26 puan alırken; Berna 24 puanla ikinci, Batuhan 20 puanla üçüncü, Ogeday ise 19 puanla dördüncü oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MERVE
DAMLA
ALEYNA
BERNA
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Berna ile Aleyna karşılaştı. Kıran kırana geçen eleme düellosunda Aleyna rakibini 5-1'lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Berna elenen son isim oldu.