        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 25 Ekim dün en çok ne izlendi, reyting sonuçları nasıl?

        Reyting sonuçları 25 Ekim: Dün en çok ne izlendi, reyting sonuçları nasıl?

        Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belli oluyor. Dün akşam Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Aynadaki Yabancı, Star TV'de Aykut Enişte 2 , NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlandı. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölüm ekrana geldi. Geçen hafta Gönül Dağı birinci, Güller ve Günahlar dizisi ikinci olmuştu. Peki, dün en çok ne izlendi, 25 ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

        Giriş: 26.10.2025 - 08:59 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:11
        1

        Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 25 Ekim 2025 reyting sonuçları Total ve AB sıralaması…

        2

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        25 Ekim 2025 Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.

        Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Güller ve Günahlar” , 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Güller ve Günahlar” özet bölümü yer aldı.

        AB’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Ben Leman, 3. sırada ise “Gönül Dağı” yer aldı.

        ABC’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı

        3

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNGLER NASILDI?

        18 EKİM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

        Gönül Dağı - TRT 1

        Güller ve Günahlar - Kanal D

        Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

        Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

        Ben Leman - NOW

        Aynadaki Yabancı - ATV

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        Show Ana Haber - Show TV

        MasterChef Türkiye - TV8

        Kanal D Ana Haber - Kanal D

        18 EKİM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Güller ve Günahlar - Kanal D

        Gönül Dağı - TRT 1

        Ben Leman - NOW

        Güldür Güldür Show - Show TV

        MasterChef Türkiye - TV8

        Ben Leman (Özet) - NOW

        Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV

        Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

