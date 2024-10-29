28 Ekim Pazartesi akşamı Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut dizileri final bölümleriyle; Kalpazan, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye yapımları ise yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarından hangisinin günün birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Ekim 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…