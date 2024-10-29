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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Ekim 2024: Kalpazan, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 28 Ekim 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dün akşam Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut final bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Kalpazan, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Star TV'de John Wick 2, Now TV'de Kızıl Goncalar ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların sıralamasını öğrenmek isteyenler dünün AB ve Total sıralaması araştırmalarına başladı. Peki, 28 Ekim 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları 28 Ekim Pazartesi listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:24
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        28 Ekim Pazartesi akşamı Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut dizileri final bölümleriyle; Kalpazan, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye yapımları ise yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarından hangisinin günün birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Ekim 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        28 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 28 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        28 EKİM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        28 EKİM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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