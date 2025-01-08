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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Ocak 2025: Sen Ağlama İstanbul, Mehmed Fetihler Sultanı, Survivor, Sivasspor Beşiktaş maçı… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 7 Ocak 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 7 Ocak Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Cengiz Han Destanı, Lohusa, Kardeş Takımı filmleri yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 7 Ocak 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 07:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:41
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 7 Ocak Salı akşamı; Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı yayınlandı. Öte yandan Lohusa, Cengiz Han Destanı, Sivasspor – Beşiktaş maçı, Kardeş Takımı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 7 Ocak 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...

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        7 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        7 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        7 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        7 OCAK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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