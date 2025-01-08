Reyting sonuçları 7 Ocak 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 7 Ocak Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Cengiz Han Destanı, Lohusa, Kardeş Takımı filmleri yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 7 Ocak 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 7 Ocak Salı akşamı; Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı yayınlandı. Öte yandan Lohusa, Cengiz Han Destanı, Sivasspor – Beşiktaş maçı, Kardeş Takımı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 7 Ocak 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
7 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
7 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
7 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI