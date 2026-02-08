Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. 7 Şubat Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 ve Çifte Milyon yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kadın Kral ve Bayi Toplantısı filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 7 Şubat 2026 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…