Reyting sonuçları 7 Şubat 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 7 Şubat Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 ve Now TV'de Çifte Milyon yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kadın Kral ve Star TV'de Bayi Toplantısı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirvede? İşte 7 Şubat 2026 AB ve Total sıralaması...
7 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11:00’den sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI