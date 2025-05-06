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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 6 Mayıs 2025 Pazartesi AB ve Total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2025 Pazartesi dünün AB ve Total reyting sonuçları

        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme durumu belli oluyor. 6 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star-Gönüllüler, Ölümsüzlük Oyunu, Rambo: Son Kan, Büyük Felaket, Çakallarla Dans 6 yapımlarının akıbeti merak ediliyor. Peki, dünün reyting sıralamasına göre günün birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 08:01 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:54
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        Reyting sonuçları sevdikleri yapımların reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak eden televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Mayıs Pazartesi akşamı birçok dizi, film ve program reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star-Gönüllüler, Ölümsüzlük Oyunu, Rambo: Son Kan, Büyük Felaket, Çakallarla Dans 6 AB ve Total sıralaması merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre Total ve AB sıralaması nasıl şekillendi? İşte, 6 Mayıs 2025 Pazartesi reyting sonuçları…

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        6 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        6 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

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        6 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir – Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Survivor – TV8

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Esra Erol'da – ATV

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1

        ATV Ana Haber – ATV

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8

        Çakallarla Dans 6 (Türk Sineması) – NOW

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        6 MAYIS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir – Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

        Esra Erol'da – ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Survivor – TV8

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1

        ATV Ana Haber – ATV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Gelin – Kanal 7

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