Reyting sonuçları açıklandı! 6 Mayıs 2025 Pazartesi dünün AB ve Total reyting sonuçları
Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme durumu belli oluyor. 6 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star-Gönüllüler, Ölümsüzlük Oyunu, Rambo: Son Kan, Büyük Felaket, Çakallarla Dans 6 yapımlarının akıbeti merak ediliyor. Peki, dünün reyting sıralamasına göre günün birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları.
Reyting sonuçları sevdikleri yapımların reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak eden televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Mayıs Pazartesi akşamı birçok dizi, film ve program reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star-Gönüllüler, Ölümsüzlük Oyunu, Rambo: Son Kan, Büyük Felaket, Çakallarla Dans 6 AB ve Total sıralaması merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre Total ve AB sıralaması nasıl şekillendi? İşte, 6 Mayıs 2025 Pazartesi reyting sonuçları…
6 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
6 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
6 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol'da – ATV
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1
ATV Ana Haber – ATV
Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8
Çakallarla Dans 6 (Türk Sineması) – NOW
6 MAYIS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1
ATV Ana Haber – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Gelin – Kanal 7