Reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması nasıl?
Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. 10 Ağustos Cumartesi akşamı Türkiye Brezilya 3.lük maçı için Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi verdi. Star TV'de yerli film Bana Masal Anlatma, ATV'de Şirinler 2, Now TV'de Sağlık Oluversin Gari filmleri yayınlandı. Peki 10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? İşte düne ait reyting sonuçları listesi
Cumartesi günü ekranda olan projelerin elde ettikleri sonuçları gösteren 10 Ağustos reyting sıralaması merak ediliyor. Peki, total ve AB gruplarında sıralamalar nasıl şekillendi? İşte 10 Ağustos Cumartesi gününe ait reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1. sırada Atv’de ekrana gelen “Galatasaray-Beşiktaş Turkcell Süper Kupa Karşılaşması”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Turkcell Süper Kupa Töreni”, 3. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye” yer aldı.