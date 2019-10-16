2019 - 2020 İlk ara tatil ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek için 17-20 Ekim tarihleri arasında CNR EXPO'da düzenlenecek ENTECH- Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'na katılacak.

Fuarda TOGEM-DER Yönetim Kurulu üyesi Reyyan Erdoğan'ın tamamen kumaş artıklarından tasarladığı elbise de sıfır atık projesine destek için açık artırmayla satışa sunulacak.

Sanskritçe'de sarmaşık anlamına gelen 'aşaka' isimle elbise Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarının bağışladığı kumaşlardan tasarlandı.

Aksesuar olarak tamamen doğal keçe, ametist ve çam ağacı kabuklarının kullanıldığı Mevleviye kıyafetinden esinlenilen tasarım, doğa sevgisini ve doğaya saygı duyulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kadınlar, çocuklar ve sıfır atık için projeler gerçekleştiren TOGEM-DER standındaki sıfır atık konseptli tasarımların geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlanacak.