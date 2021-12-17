Rezan Epözdemir konuşuyor

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Av. Dr. Rezan Epözdemir, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Epözdemir'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Burak Elmas, seçimden 8 ay önce görev teklifinde bulunmuştu. O gün akademik çalışmalarım nedeniyle reddetmiştim. Seçimden önce tekrar bir teklifte bulundu ve seçime yaklaşınca bu Galatasaray hayalini kabul ettim.

Türk futbolunda en büyük sorun, liyakat ve adalet sorunudur.

Galatasaray'a karşı yapılan sistematik ve kategorik saldırılarda yalnız kaldım.

Futbol takımımızın maruz kaldığı hakem hatalarından bahsetmek istiyorum. Gerekli tepkilerin verilememesi en önemli istifa gerekçelerimden biri. Sayın başkana bunu defalarca ilettim. Yöntem olarak farklı bakıyoruz. Sonuç olarak başkanın kararları önemlidir. Söylediklerimin yeterince kabul görmediğimi hissettim.

Galatasaray'ın haklarının savunulamaması istifamın en büyük sebebidir. Başkanımızla 3 aydır her maçta sonra gerekli açıklamaları yapmak için görüşlerimi paylaştım, kendisi de demokratik bir insan, bunları dinledi ama kabul etmedi.

'Haklı galibiyet' söylemi ve sonraki yalnızlaşma süreci... Ben orada kişisel düşüncemi söyledim. O süreçte yalnızlaştırıldığımı hissettim. O günlerde de konuşup sayın başkana istifamı verdim ancak kabul edilmedi.

Sayın Erol Bilecik'in bana göre yakışıksız açıklamaları vardı. Orada kurumsal bir mesaj verilmeliydi bana göre. Sayın Bilecik maçtan sonra beni 5 kere aradı. Mesajlar duruyor. Bunun çok yakışıksız olduğunu, hukuken fiilen kabul edemeyeceğimizi söyledim. Galatasaray'dan özür dilemezse kendisiyle konuşmayacağımı söyledim.

Galatasaray, Fenerbahçe bunlar en büyük sivil toplum örgütleri. Bir araya geldiklerinde birçok konuyu çözebilirler. Azami düzeyde yakınlaşma olabilir. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Azami nezaket olmalı. Bu hayatın doğal akışını, mantık-fizik kurallarına aykırı. Bu minvaldeli projeleri de yanlış buluyorum. Bunları toplantılarda defalarca söyledim.

Sayın başkanla derin fikir ayrılıkları oluştu. Ben de bunun üzerine bugün itibariyle yazılı olarak istifamı yolladım.