Rezan Epözdemir konuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Rezan Epözdemir konuşuyor

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenliyor

Rezan Epözdemir konuşuyor

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Av. Dr. Rezan Epözdemir, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Epözdemir'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Burak Elmas, seçimden 8 ay önce görev teklifinde bulunmuştu. O gün akademik çalışmalarım nedeniyle reddetmiştim. Seçimden önce tekrar bir teklifte bulundu ve seçime yaklaşınca bu Galatasaray hayalini kabul ettim.

Türk futbolunda en büyük sorun, liyakat ve adalet sorunudur.

Galatasaray'a karşı yapılan sistematik ve kategorik saldırılarda yalnız kaldım.

Futbol takımımızın maruz kaldığı hakem hatalarından bahsetmek istiyorum. Gerekli tepkilerin verilememesi en önemli istifa gerekçelerimden biri. Sayın başkana bunu defalarca ilettim. Yöntem olarak farklı bakıyoruz. Sonuç olarak başkanın kararları önemlidir. Söylediklerimin yeterince kabul görmediğimi hissettim.

Galatasaray'ın haklarının savunulamaması istifamın en büyük sebebidir. Başkanımızla 3 aydır her maçta sonra gerekli açıklamaları yapmak için görüşlerimi paylaştım, kendisi de demokratik bir insan, bunları dinledi ama kabul etmedi.

'Haklı galibiyet' söylemi ve sonraki yalnızlaşma süreci... Ben orada kişisel düşüncemi söyledim. O süreçte yalnızlaştırıldığımı hissettim. O günlerde de konuşup sayın başkana istifamı verdim ancak kabul edilmedi.

Sayın Erol Bilecik'in bana göre yakışıksız açıklamaları vardı. Orada kurumsal bir mesaj verilmeliydi bana göre. Sayın Bilecik maçtan sonra beni 5 kere aradı. Mesajlar duruyor. Bunun çok yakışıksız olduğunu, hukuken fiilen kabul edemeyeceğimizi söyledim. Galatasaray'dan özür dilemezse kendisiyle konuşmayacağımı söyledim.

Galatasaray, Fenerbahçe bunlar en büyük sivil toplum örgütleri. Bir araya geldiklerinde birçok konuyu çözebilirler. Azami düzeyde yakınlaşma olabilir. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Azami nezaket olmalı. Bu hayatın doğal akışını, mantık-fizik kurallarına aykırı. Bu minvaldeli projeleri de yanlış buluyorum. Bunları toplantılarda defalarca söyledim.

Sayın başkanla derin fikir ayrılıkları oluştu. Ben de bunun üzerine bugün itibariyle yazılı olarak istifamı yolladım.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gökhan Gönül: "Tekrar Fenerbahçe'de oynayabilirim"
FUTBOL "Tekrar Fenerbahçe'de oynayabilirim"
Bruno Pinheiro’nun referansı Sporting Lizbon!
FUTBOL Pinheiro’yu getiren konuşma!
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek
FUTBOL Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek
Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek
FUTBOL Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün? FB BJK ilk 11'ler..
FUTBOL Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün?
Premier Lig'de 4 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
FUTBOL Premier Lig'de 4 maç daha ertelendi
Son dakika: Galatasaray'da bir istifa daha!
FUTBOL Galatasaray'da deprem!
Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
FUTBOL Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
Portekiz basını, Bruno Pinheiro'yu Habertürk Spor'a değerlendirdi
FUTBOL Portekiz basını, Pinheiro'yu anlattı
Son dakika: Barcelona'dan Fenerbahçe'ye!
FUTBOL Barcelona'dan Fenerbahçe'ye!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.