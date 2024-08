Rezervuar Köpekleri filmi yıldızı Michael Madsen aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı

Rol aldığı Quentin Tarantino imzalı 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Kill Bill', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood), 'Nefret Dolu' (The Hateful Eight) gibi filmlerle tanınan Michael Madsen, eşine şiddet uyguladığı gerekesiyle tutuklandı.