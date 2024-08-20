Rezervuar Köpekleri filmi yıldızı Michael Madsen aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı
'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs) ve 'Kill Bill' filmlerinin yıldızı Michael Madsen, eşine şiddet uyguladığı suçlamasıyla Malibu'da tutuklandı
Rol aldığı Quentin Tarantino imzalı 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Kill Bill', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood), 'Nefret Dolu' (The Hateful Eight) gibi filmlerle tanınan Michael Madsen, eşine şiddet uyguladığı gerekesiyle tutuklandı.
Los Angeles polisi, cumartesi gecesi bir kadından "kocasının onu ittiğini ve evin dışına kilitlediğini" iddia eden bir telefon aldıklarını doğruladı. Daha sonra kadının, ünlü oyuncunun eşi DeAnna Madsen olduğu öğrenildi.
Aile içi şiddet suçlamasıyla Malibu'da tutuklanan 66 yaşındaki oyuncu, 20 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
Madsen'in sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Michael ve eşi arasında, her ikisi için de olumlu sonuçlanmasını umduğumuz bir anlaşmazlıktı" ifadesini kullandı.
Ünlü oyuncu, 'Thelma & Louise', 'Sin City' ve 'Köstebek' (Donnie Brasco) ve James Bond filmi 'Başka Gün Öl' (Die Another Day) gibi yapımlarda da rol aldı.