DHA

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol müsabakaları 4 grupta oynanan 8 maç ile başladı. Günün dikkat çeken mücadelesinde Brezilya ile Almanya, Uluslararası Yokohama Stadı'nda karşı karşıya geldi. 2016 Rio Olimpiyatları'nın finalinde karşı karşıya gelen ve rakibini penaltılar sonucunda mağlup ederek altın madalyaya ulaşan Brezilya, Tokyo Olimpiyatları'nda da galip gelen taraf oldu. Rakibini 3-1 mağlup eden Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, 7, 22 ve 30'uncu dakikalarda Richarlison ve 90+5'inci dakikada Paulinho kaydederken 45+1'inci dakikada Cunha, penaltı atışından yararlanamadı. Almanya'nın golleri ise, 57'nci dakikada Nadiem Amiri ve 83'üncü dakikada Ragnar Ache'den gelirken 63'üncü dakikada Maximilian Arnold, 2'nci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

MEKSİKA, FRANSA'YI FARKLI GEÇTİ

A Grubu maçında ise Meksika ile Fransa, Tokyo Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 2'nci yarısı 5 gole sahne oldu. Meksika, 47'nci dakikada Alexis Vega ve 55'inci dakikada Sebastian Cordova ile skoru 2-0'a getirdi. Fransa, 69'uncu dakikada Andre Pierre Gignac'ın penaltı golüyle skoru 2-1 getirdi. Meksika, 80'inci dakikada Uriel Antuna ve 90+1'inci dakikada Eduardo Aguirre'den 2 gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

EV SAHİBİNDEN TEK GOLLÜ AÇILIŞ

A Grubu'nda oynanan bir diğer karşılaşmada ise ev sahibi Japonya, Güney Afrika'yı konuk etti. Tokyo Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Japonya, 71'inci dakikada genç yıldızı Takefusa Kubo'dan bulduğu gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı.

İSPANYA'DAN BEKLENMEDİK PUAN KAYBI

C Grubu'nun ilk maçında altın madalya için favori olarak gösterilen takımlardan biri olan İspanya ise Mısır ile Sapporo'da karşı karşıya geldi. Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Eric Garcia, Pau Torres ve Unai Simon gibi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alan oyuncuları Tokyo'ya getiren İspanya, maçta üstün bir oyun sergilese de aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu: Yeni Zelanda - Güney Kore: 1-0

B Grubu: Honduras - Romanya: 0-1

C Grubu: Arjantin - Avustralya: 0-2

D Grubu: Fildişi Sahili - Suudi Arabistan: 2-1