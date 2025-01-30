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        Rick van Drongelen: Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik

        Samsunspor'un Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen, "Takım olarak ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:20
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        "Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik"
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        igin en az gol yiyen takımı olan Samsunspor'da stoper Rick van Drongelen, Başakşehir FK maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        Puan tablosundaki konumlarını korumak için kalan 16 maça çıkacaklarını dile getiren Drongelen, Başakşehir maçından da puanlarla dönmek istediklerini ifade etti.

        "ÜST SIRALARDA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Sezonu şu ana kadar iyi idare ettiklerine değinen Rick van Drongelen, “Sezon öncesinde bu haftada bu puana ulaşacağımızı bilmiş olsaydık elbette çok mutlu olabilirdik. Henüz sezon bitmedi. Daha oynanmamış 16 maçımız var. Şu anda iyi puan topladık ama ligin geri kalanı için hala açız. Aynı oyunu, performansı ve mantaliteyi ligin sonuna kadar göstermemiz gerekiyor. Her maçı ve takımı kazanabileceğimizi şimdiye kadar gösterdik diye düşünüyorum. Tabii ki de kolay olmayacak. Bundan sonra çok daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Diğer takımlar da çok fazla puanlar topladı. Biz de bulunmuş olduğumuz konumu korumak, üst sıralarda devam etmek istiyoruz” dedi.

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        "BUGÜNE KADAR DEPLASMANDA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK

        Başakşehir deplasmanından puanlar almak istediklerini belirten Rick van Drongelen, “Başakşehir güçlü ve zorlu bir rakip. Önceki oynadığımız maçlardan da bunu tecrübe ettik. Kaliteli bir takıma karşı mücadele vereceğiz. En skorer futbolculardan birine (Krzysztof Piatek) sahipler. Deplasmana gittiğimiz maçlarda güzel bir performans göstermek istiyoruz. Bugüne kadar deplasmanda iyi performans gösterdik. Oynayacağımız iyi oyunla Başakşehir maçından puanlar alıp evimize dönmek istiyoruz” diye konuştu.

        "TAKIM OLARAK SAVUNMA YAPIYORUZ"

        Çok az gol yemeleri hakkında da konuşan Drongelen, “Takım olarak savunma anlamında gösterdiğimiz performans bizim adımıza güzel bir duygu. Ligdeki en az gol yiyen takımlardan biri olmak bizi mutlu ediyor. Bu sadece Lubo Satka ve benle alakalı bir durum değil. Takım olarak savunma yapıyoruz. Çünkü defansımız aslında forvette başlıyor. Hücum oyuncularının başlattığı baskı iyi olunca biz de geride daha iyi savunma yapabiliyoruz. Rakip bizim kalemize geldiğinde ise ben olayım, Satka ve kaleci Okan Kocuk dahil tüm takım olarak sorumluluk alıyoruz. Umarım bu şekilde devam eder ve birçok maçı daha gol yemeden devam ederiz” şeklinde konuştu.

        "NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

        Forma giymeyen oyuncuların yerine görev yapan diğer futbolcuların da iyi mücadele ettiğine dikkat çeken Drongelen, “Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Türkiye'de iyi hakemler olduğunu düşünüyorum. Bazı maçlarda yanlış kararlar verince birçok kişi tarafından dile getirilebiliyor. Artık olanlar oldu ve geçmişte kaldı. Biz bu durumun üstesinden gelmeyi çok iyi bir şekilde başardık. Cezalı olduğum maçlarda Yunus Emre Çift benim yerime görev aldı. Yunus, yerime oynadığı maçlarda görevini yerine getirdi ve takım olarak ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik” ifadelerini kullandı.

        Drongelen ayrıca boş vakitlerinde sokak hayvanlarına yemek vermeyi sevdiğini, hayvan sevgisini diğer insanlara da yaymak için çeşitli etkinliklerde yer aldığını söyledi.

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