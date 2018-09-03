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"Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki çekişmeden dolayı 1-0'dan 1-1 yapan Bursaspor'un oyuncularının mutlu olduğunu gördük. Her maçtan daha çok mücadele ediyorlar. Diğer büyüklere göre Beşiktaş'ın işi daha zor oluyor Bursa'da."