Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık kapıda... Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Alman ekibi Stuttgart, Kartal'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a kancayı taktı.

5 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Bu sezon Bundesliga'ya yeniden dönen Stuttgart, 19 yaşındaki futbolcu için nabız yoklarken siyah-beyazlılar, ilk olarak 5 milyon Euro talep etti. Alman ekibi bu rakamı fazla bulurken 2 milyon Euro artı genç sol bek Borna Sosa'yı teklif etti. Pazarlıklar tüm hızıyla devam ederken bu transferin 3 - 3.5 milyon Euro artı Sosa karşılığında bitmesi bekleniyor.

RIDVAN, PANDEMİ SONRASI ŞANS BULDU

Beşiktaş'ın altyapıdan yetiştirdiği yeteneklerden olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de ilk olarak Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası geçici antrenör Şenol Fidan yönetiminde çıkan Göztepe maçında ilk 11'de şans buldu. 19 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın dönemindeki ilk 7 maçta forma giymezken koronavirüs arasının ardından oynanan Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı. Sonraki 3 maçta da 11'de şans bulan Rıdvan, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında formayı Caner Erkin'e kaptırırken Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak sezona noktayı koydu. Rıdvan Yılmaz, ligdeki 5 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

SOSA 6 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU!

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz karşılığında teklif edilen Borna Sosa, Hırvatistan'ın köklü kulübü Dinamo Zagreb altyapısında yetişti. Profesyonel olduktan sonra Dinamo Zagreb'deki performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, Alman ekibi Stuttgart'a 2018-2019 sezonunun başında 6 milyon Euro bedelle transfer oldu. Alman ekibinde ilk sezonunda Bundesliga'da 12 maçta 1 asistle oynayan Sosa, geçen sezon ise Bundesliga 2'de 12 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sosa, Hırvatistan'ın U17, U19 ve U21 takımlarının formasını 43 maçta giydi.