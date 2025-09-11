Rıfat Güneş'ten 'Hep Susarım'

Rıfat Güneş, yeni şarkısı 'Hep Susarım'ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Kariyeri boyunca Sibel Can, Kutsi, Murat Dalkılıç, Bülent Serttaş gibi isimlere şarkılar yazıp besteleyen Rıfat Güneş, sözü kendisine aranjesi ise Miraç Kutlu’ya ait olan şarkısını yarın dinleyiciyle buluşturacak.

'Hep Susarım'ın video klibinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa İşler ve Emre Mendeş oturdu.