        Haberler Dünyadan Rihanna ile üçüncü çocuğunu bekleyen ASAP Rocky: Ailem kalbimin büyük bir kısmını kaplıyor - magazin haberleri

        ASAP Rocky: Ailem kalbimin büyük bir kısmını kaplıyor

        Rihanna, üçüncü bebeğini dünyaya getirmek için gün sayarken, çocuklarının babası ASAP Rocky, babalık hakkında konuştu: Bu küçüklere verebileceğim tek şey sevgi. Kalbimin büyük bir kısmını kaplayan şey de ailem

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 17:18 Güncelleme: 22.09.2025 - 17:23
        "Kalbimi kaplayan şey, ailem"
        Ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky, sevgilisi Rihanna'nın üçüncü hamileliği ve babalığın onu nasıl değiştirdiği hakkında konuştu. 36 yaşındaki rapçi, çocuklarının kalbinin büyük bir bölümünü nasıl kapladığını ve Rihanna'nın şu anki hamileliğinin ilk ikisinden nasıl farklı olduğunu anlattı.

        "Bir insan, bir birey, bir baba, bir sanatçı ve ebeveyn olarak, olduğum kişinin evrimini düşünüyorum" diyen Rocky, "Herkesin gözü önünde baba olmayı ve sevgi dolu bir baba olmayı ne kadar çok arzuladığımı görmek çok ilginç. Bu küçüklere verebileceğim tek şey sevgi. Gördüğünüz gibi, kalbimin büyük bir kısmını kaplayan şey de ailem" diye konuştu.

        ASAP Rocky, ilk iki çocuğundan üçüncü çocuğuna ebeveynlik yapmasını etkileyecek bir şey öğrenip öğrenmediği sorusuna, "Şunu söyleyebilirim ki, bu deneyim ve bu hamilelik, önceki ikisine kıyasla çok farklı. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Her deneyim kendi içinde farklı. Bunda da durum öyle" diye yanıt verdi.

        ASAP Rocky ve Rihanna'nın 3 yaşında RZA ve 22 aylık Riot adında iki erkek çocuğu var. Çift, şimdi üçüncü bebek için geri sayım yapıyor.

