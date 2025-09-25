Habertürk
        Rihanna kızını kucağına aldı - Magazin haberleri

        Rihanna kızını kucağına aldı

        Rihanna, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Şarkıcı, kucağına aldığı kızının adını 'Rocki Irish Mayers' olarak duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 00:19 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:28
        Kızını kucağına aldı
        37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkilerinde üçüncü çocuğunu kucaklarına aldı.

        Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kızını dünyaya getirdiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, bebeğine 'Rocki Irish Mayers' adını verdi ve kızını 13 Eylül’de kucağına aldığını takipçileriyle paylaştı.

        Rihanna ve Rocky, üçüncü bebek haberini 2025 Met Gala'da duyurmuş, Rocky mutluluğunu, "Harika bir his, biz çok mutluyuz" sözleriyle ifade etmişti.

        Rihanna, ilk olarak Ocak 2022’de Rocky ile ilk çocuklarını beklediğini açıklamıştı. İkinci çocukları Riot’un hamileliği ise 2023 Super Bowl devre arası gösterisi sırasında duyurulmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Rihanna
