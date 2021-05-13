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Rivlin: İsrail'deki şiddet olayları iç savaşa dönüşebilir

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte İsrailliler ile Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulundu. Rivlin, "Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz" ifadesini kullandı

Rivlin: İsrail'deki şiddet olayları iç savaşa dönüşebilir
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den iç savaş uyarısı
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AA

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, İsrail'in orta kesimindeki Bat Yam kentinde onlarca İsraillinin Filistinli bir genci linç etme girişimiyle ilgili İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklamada bulundu.

AA'nın haberine göre; Rivlin, "Sokaklarımızda savaş patlak verdi. Çoğunluk gördüklerine inanamıyor ve şok yaşadığı için hiçbir şey söyleyemiyor. Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARA ÇILDIRMAMALARINI SÖYLEYİN"

"Biz tek bir ülkenin vatandaşları ve tek bir toplumuz." diyen Cumhurbaşkanı Rivlin, İsrail'deki Arap ve İsrailli tüm yetkilileri insanlara "çıldırmamalarını söyleme" çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz de söz konusu olayları "şoke edici" ve "mide bulandırıcı" olarak nitelediği açıklamasında, "Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz." ifadelerine yer vermişti.

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Bat Yam ve Acre gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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