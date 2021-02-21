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Rıza Çalımbay: Daha erken bitirebilirdik

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Güzel bir lig maçıydı. Son pasları iyi değerlendirsek maçı daha erken bitirebilirdik" dedi. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu ise "Maça iyi başladık ama gölü bulan Sivasspor oldu. İkinci yarı çabamız sonuç vermedi" dedi

Rıza Çalımbay: Daha erken bitirebilirdik

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oynadığımıız maç iki takım için de çok önemliydi. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Baskı yaptılar. 15 dakika sonra kendimizi toparlayıp oynamaya başladık. Gerçekten güzel bir lig maçı oldu. Kıran kırana geçti. Gelen fırsatları iyi değerlendirdik. İkinci yarı Kayseri riske girdi, 3-4 forvetle oynadı. O anlarda kaptığımız topları iyi kullansak farklı bitebilirdi. Bunlardan sadece bir tanesini değerlendirdik, Gradel'in penaltısı. Son paslarımızda dikkatli olsak maçı daha önce bitirebilirdik. Takımımı tebrik ediyorum. Mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık. Lig çok uzun. Çok önemli maçlar var. Kimin kimi yeneceği belli değil. Dikkatli ve tedbirli gitmek lazım. Aldığımız galibiyet önemli ama daha önemli maçlarımız var. İnşallah onları da iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Sakat ve eksiklerimiz geldiğinde daha alternatifli bir kadromuz olacak. İnşallah ligi de çok iyi bir yerde bitireceğiz" dedi.

PETRESCU: ÜZGÜNÜZ

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu ise "Aslında maça iyi başladık. Önde basarak, pres yaparak başladık fakat gol geldi. Sivasspor ilk atağında golü buldu. Ardından organizasyon ve moral anlamında düşüşe geçtik. İkinci yarı baskı yaptık ama istediğimiz gibi olmadı. Sonrasında Sivasspor son bölümde ikinci golü buldu ve maçı kazandı. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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