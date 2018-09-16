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Rıza Çalımbay: “Kaybedecek bir oyun oynamadık”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında kaybedecek bir oyun oynamadıklarını söyledi. Çalımbay, "Taraftarımız adına da üzüldük. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Zor bir periyota giriyoruz inşallah oradan iyi bir şekilde çıkacağız" diye konuştu

16 Eylül 2018 Pazar, 22:43:55 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oynadıkları oyunun karşılığının mağlubiyet olmaması gerektiğini dile getirdi.

Çalımbay, şöyle konuştu: “Bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu, en kötü kaybetmememiz gerekiyordu. Oyuna baktığınız zaman hakikaten kaybedecek bir oyun oynamadık. Mağlubiyeti hak edecek şekilde bir oyun oynasaydık bunu kabul ederdim ama oynadığımız oyunun karşılığı bu mağlubiyet olmaması gerekiyordu. Tabii ki, bunda bizim de hatamız var. Özellikle yediğimiz gol, devre arası en çok konuştuğumuz dikkat etmemiz gereken yerde söylediğimiz halde gol yedik. Ama ondan sonra ve ondan öncesinde de girdiğimiz güzel pozisyonlar vardı ama maalesef son paslarda başarılı olamadık ve kaybettik, üzgünüz. Berabere bitecek diye üzülürken maalesef mağlup olduk. Futbolcun içinde olan şeyler. Şu anda bizim 4 tane çok kritik maçımız vardı. Bir tanesi Fenerbahçe, arkasından Kayseri, Göztepe ve Beşiktaş ile oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Bugün hazır olmayan arkadaşlarımıza mecburen ikinci yarı yer vermek zorunda kaldık. Onun içinde bizim içinde biraz zaman gerekiyor. İnşallah kalan şu 3 maçımızı çok iyi bir şekilde bitirirsek daha iyi duruma geleceğiz. Bugünkü maça gerçekten üzüldük. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun mücadele yapmadık. Taraftarımız adına da üzüldük. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Zor bir periyota giriyoruz inşallah oradan iyi bir şekilde çıkacağız.”

Rıza Çalımbay, bir soru üzerine orta sahada problem yaşadıklarına değinerek, “Orada istemediğimiz açık verdik ve golü yedik. Fenerbahçe defansını aşmamız zor oldu. Takımımızın zamana ihtiyacı var” dedi.

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