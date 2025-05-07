Rıza Çalımbay’dan taraftara çağrı!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sivas'ın kendi memleketi olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Daha önce de burada önemli başarılara imza attık. Üç yıl üst üste Avrupa kupalarına katıldık, Türkiye Kupası’nı kazandık. Avrupa'da da çok başarılı işlere imza attık. Beni çağırdıklarında, ekibimle birlikte gelmemek gibi bir şansım yoktu. "Sivasspor bizim takımımız. Elimizden geleni yapacağız" dedik ve geldik" ifadelerini kullandı.

"Sivasspor’a neden gittiniz?" eleştirilerine de yanıt veren Çalımbay, "Bu soruyu sevmiyorum. Biz buraya Sivas'ı iyi bir noktada bitirmek için geldik. Şu anki tek hedefimiz ligde kalmak" cümlelerine yer verdi.

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