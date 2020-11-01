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HaberlerMagazinRıza Kocaoğlu'ndan Ali Çağın Kaygusuz paylaşımı - Magazin haberleri
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Rıza Kocaoğlu: 'Canım Ali dayan!'

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz ile ilgili paylaşımda bulundu

Rıza Kocaoğlu'ndan Ali Çağın Kaygusuz paylaşımı - Magazin haberleri

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Afette 39 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 885 kişi de yaralandı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyor.

Kurtarma ekiplerinin Kaygusuz'un bulunduğu kata ulaştığı öğrenildi. Göztepe, genç taraftar için yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti.

Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı.

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