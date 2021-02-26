"ŞU AN GAYET FİTİM"

Karantinada aldığı kilolarla gündeme gelen ve sonrasında yaklaşık 10 kilo verdiği iddia edilen 41 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

Herkes bu konuyla ilgileniyor, anlamıyorum. Özellikle Clubhouse adlı uygulamada bile konu konuşuluyor. Ben şu an gayet fitim ve böyle kalmaya devam edeceğim.