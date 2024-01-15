Rize'de 1700 rakımdaki buzlu gölde yüzdüler

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Yüzme eğitmeni Ceyda Düşkün ise ikinci kez etkinliğe katıldığını kaydederek, "Hava geçmiş yıllara göre çok daha soğuktu ama girdik. Havuza göre çok daha zor ama herkesi denemeye davet ediyorum" diye konuştu.