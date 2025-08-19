Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de arı can aldı! | Son dakika haberleri

        Rize'de arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

        Rize'de arının soktuğu 34 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 19.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 19.08.2025 - 20:40
        Rize'de arı can aldı!
        Rize'de merkeze bağlı Pazarköy köyünde Hüseyin Gündoğdu'yu (34) arı soktu.

        Gündoğdu'nun yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

