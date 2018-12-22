Günümüzde hayvan besleme hevesi hemen herkesi sarmış durumda. Hayvanı beslemek istemek kolay ama bakımı istemek kadar kolay olmuyor. Rize’de de hayvan sahiplenmenin kolay olmadığının bir göstergesi yaşandı. İHA'nın haberine göre, Rize’de kimliği henüz belirsiz olan şahıs sahiplendiği hayvanı bakamayınca otobanın kenarında bıraktı.



Rize’nin Ardeşen ilçesinden Çamlıhemşin ilçesine giden yolun kenarına bırakılan köpek, 1 aydır bırakıldığı yerden ayrılmayarak kendisini oraya bırakan sahibini bekliyor. Bırakıldığı yeri terk etmeyen köpek bölgede esnaflık yapan Mehmet Kaptan tarafından fark edildi. Köpeği aç kalmaktan kurtaran Kaptan, her gün düzenli olarak köpeğin yemeğini kendi eliyle yedirerek sahibinin biran evvel pişman olup geriye dönmesini ümit ediyor.



Köpeğin perişan bir vaziyette olduğunu dile getiren Kaptan köpeğin yağmurda bile yerinden kımıldamadığını ifade etti. Kaptan “Bu köpek 1 ay önce bir araba tarafından bırakıldı buraya. Tam bir aydır buradan hiç ayrılmıyor, sahibini bekliyor. Sadece siyah arabaları görünce peşine gidiyor. 1 aydır yağmurda çamurda bu hayvan burada sahibini bekliyor. Bizde artık mecbur kaldık yemek vermeye. 2 gün kaybolmuştu, yavruları olmuş 4 tane. Onları besliyor. Bu hayvan tamam da bunu bırakan buraya nasıl bir insandır?” şeklinde konuştu.

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