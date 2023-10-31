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        Prof. Dr. Ağırbaş: Deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz´de maalesef ortalama 2 derece arttı

        RECEPTayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş tarafından `Uluslararası Karadeniz Günü´ kapsamında `Asidifikasyon ve iklim Değişikliğinin Denizel Ekosistemler Üzerindeki Etkisi´ konulu kolokyum düzenlendi. İklim değişikliğine ilişkin araştırmacı uzmanların katıldığı kolokyumda, küresel ısınmanın deniz ekosistemi üzerindeki etkileri tartışıldı. Prof. Dr. Ağırbaş, "Çok önemli bulgular bulduk. Son 2 yıllık ölçümlerimizde özellikle deniz suyu sıcaklığının Karadeniz´de ortalama 2 santigrat derecenin üzerinde artış olduğunu maalesef tespit ettik"  dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:55
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        Prof. Dr. Ağırbaş: Deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz´de maalesef ortalama 2 derece arttı
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        RECEPTayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş tarafından `Uluslararası Karadeniz Günü´ kapsamında `Asidifikasyon ve iklim Değişikliğinin Denizel Ekosistemler Üzerindeki Etkisi´ konulu kolokyum düzenlendi. İklim değişikliğine ilişkin araştırmacı uzmanların katıldığı kolokyumda, küresel ısınmanın deniz ekosistemi üzerindeki etkileri tartışıldı. Prof. Dr. Ağırbaş, "Çok önemli bulgular bulduk. Son 2 yıllık ölçümlerimizde özellikle deniz suyu sıcaklığının Karadeniz´de ortalama 2 santigrat derecenin üzerinde artış olduğunu maalesef tespit ettik"  dedi.

        Karadeniz´in kirliliğe karşı korunması amacıyla 1992'de imzalanan Bükreş Sözleşmesi'nin, aralarında Türkiye'nin de olduğu taraf ülkeleri, 1996'da aldıkları kararla 31 Ekim tarihi, `Uluslararası Karadeniz Günü´ ilan edildi. Rize,  RTEÜ´de `Uluslararası Karadeniz Günü´ kapsamında `Asidifikasyon ve iklim Değişikliğinin Denizel Ekosistemler Üzerindeki Etkisi´ konulu kolokyum düzenlendi. İklim değişikliğine ilişkin araştırmacı uzmanların katıldığı kolokyumda, küresel ısınmanın deniz ekosistemi üzerindeki etkileri tartışıldı. RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş tarafından organize edilen ve küresel iklim değişikliğinin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerinin tartışıldığı bilimsel toplantıya; Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu ile ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Özhan da konuşmacı olarak katıldı. Toplantıyı RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç ve öğretim üyeleri de takip etti.

        Toplantı açılışında konuşan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Kolokyumun, davetli konuşmacıların sunumları ile bu konuda farkındalık oluşturulacağına, paylaşılacak olan proje çıktılarının da Karadeniz ekosisteminin sürdürülebilir yönetimine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayım" dedi.

        `KARADENİZ İÇİN ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM´

        RTÜ Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş da, çalışmalarında önemli bulgulara ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

        "31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. 1996 yılında Karadeniz´e kıyısı olan ülkeler ülkemizin ev sahipliğinde Karadeniz stratejik eylem planı hazırlıyor. Amacımız daha sürdürülebilir, sağlıklı bir ekosistem. Çok önemli bulgular bulduk, ciddi değişiklikler var. Artan deniz suyu sıcaklıkları ve beraberindeki karbondioksit belli dönemlerde olumlu etki yapmasına rağmen maalesef bazı dönemlerde çok ters etki yaptığını gördük. Bu da Karadeniz için endişe verici bir durum. Son 2 yıllık ölçümlerimizde, özellikle deniz suyu sıcaklığının Karadeniz´de ortalama 2 santigrat derecenin üzerinde artış olduğunu maalesef tespit ettik. Özellikle Doğu Karadeniz havzasında 2 ile 2,5 derece artan sıcaklıklar olduğunu dönemsel olarak gördük. Ama sonbaharda ise son 50 yılın bazı dönemlerinde ortalamanın altında sıcaklıklar tespit ettiğimiz yerler de oldu. Bu durumu balıkçılık anlamında verimliliğin düşmesi olarak yorumlayabiliriz."

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