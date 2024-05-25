Rize'de haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Rize'de haber alınamayan 52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Rize'de haber alınamayan 52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden Kevser Topcan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Topcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Topcan'ın cesedi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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