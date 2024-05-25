Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

        Rize'de haber alınamayan 52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de haber alınamayan 52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden Kevser Topcan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Topcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Topcan'ın cesedi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
        Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'deki yatırımları değerlendirdi:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'deki yatırımları değerlendirdi:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de "Gençlik Buluşması"nda konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de "Gençlik Buluşması"nda konuştu:
        Bakan Kacır: Uluslararası Uzay Limanı'nı inşallah inşa edeceğiz (2)
        Bakan Kacır: Uluslararası Uzay Limanı'nı inşallah inşa edeceğiz (2)
        Rize'de çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Rize'de çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı