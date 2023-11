Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu ve Özel, teröristlere selam verdi; al birini vur diğerine

CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal, Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala´ya `bay bay´ dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi. O da aynen Demirtaş'a, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuza omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize´de belediye ve valiliği ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Burada hemşehrilerini selamlayan Erdoğan, "Saygıdeğer hemşehrilerim; Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize'nin güzel insanları, sizlere en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından bugün bir kez daha sizlerle olmanın, sizlerle gönüllerimizi kucaklaştırmanın memnuniyeti içindeyim. Rize'nin baharı ayrı bir güzel, sonbaharı ayrı bir güzel. En güzeli de Rizeli uşakların her an, her yerde hissettiğimiz vefası, kadirşinaslığı, aşkı ve sevdasıdır. Ömrünü davasına, ülkesine milletine ve elbette hemşehrilerine hizmet yoluna adamış bir kardeşinizim. 20'li yaşlarında milletime siyaset yoluyla hizmet etmek için gençlik kollarında görev üstlendim. 30 yaşında Beyoğlu ilçe başkanı ve belediye başkanı olarak İstanbul'un doğup büyüdüğüm yerinde hizmete talip oldum. 40 yaşında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek İstanbul'un makûs tarihini yenecek eser ve hizmetleri şehrimize kazandırma fırsatı buldum. Çöp, çukur, çamur içerisindeki İstanbul´umuzu çöpten, çukurdan, çamurdan kurtararak hamdolsun bugünkü İstanbul'un temellerini attık. 50 yaşımda başbakan olarak ülkeme hizmet ediyordum; 60 yaşında milletimin takdiriyle seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Şu anda 70 yaşıma merdivenden dayadığım bugün mayasını Rize´den aldığım deruni bir aşkla, şevkle, azimle tecrübeyle, ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Neredeyse yarım asrı bulan yolculuğumun her safhasında Allah'tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım" dedi.

`YOLUMU KESMEK İÇİN KURULAN HER TUZAĞIN BOZULDUĞUNU GÖRDÜM´

Alanda 40 bin kişi olduğunu duyurarak sözlerini sürdüren Erdoğan, "Hamdolsun girdiğim her mücadelede Rabbimin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Bu sayede yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her engelin kalktığını, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimin hayır duasının olduğunu bilerek bir sonraki sayfaya geçtik. Rize'de başlayıp İstanbul'da dal budak salan, ardından Türkiye'nin 81 vilayetine uzanan, oradan Balkanlardan Kafkaslara kardeş coğrafyalara yayılan, nihayetinde tüm dünyayı kucaklayan bir serencamın hikayesini hep beraber yazdık. Şu anda hamdolsun karşımda aldığım rakamıma göre 40 bin kişi var. Şu anda halkımla beraber, hemşehrilerimle beraber ve bu kentsel dönüşümü yaptığımız şu Rize merkezdeki bu güzellik ayrı bir gurur veriyor bana. Dün neydi buralar, bugün ne oldu" diye konuştu.

`ARTIK BU ÜLKEDEN DARBECİLERİN BORUSU ÖTMÜYOR´

AK Parti iktidarı dönemini değerlendiren Erdoğan, "AK Parti´yi, kuruluşunun üzerinden daha 15 ay geçmeden iktidara getiren milletimize bir söz vermiştik. Demiştik ki artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aradan geçen 21 yılın ardından dönüp baktığımızda evet artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyiz. Şimdi soruyorum sizlere; 5-10 dene önce neydi buralar? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Artık bu ülkeden darbecilerin borusu ötmüyor. Artık bu ülkede cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Artık bu ülkede kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Artık bu ülkede doğmamış çocuğundan yaşlısına kadar hiç kimse `ne olacak halim´ endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek parti faşistlerinin kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil bizatihi milletin devletidir" ifadelerini kullandı.

`DAHA ÇOK MÜCADELE ETMEMİZ GEREKEN BİR DÖNEME GİRİYORUZ´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim biz tüm bu gelişmeleri, cumhuriyeti cumhurla, devleti milletle, ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Rize´den Düzce´ye, Hatay'dan Balıkesir'e uzanan tüm sahillerimiz; bir tarafına denizi bir tarafına Anadolu'yu alan her vatandaşımız bu hissiyatla güne başlıyor. Ağrı Dağı'nın haşmetli gölgesinden İç Anadolu'nun bozkırlarına, Ege'nin bereketli ovalarından Güneydoğu Anadolu'nun kadim topraklarına kadar her yerde insanımız, aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter. Şimdi Türkiye 100 yılı vizyonuyla çıtayı en tepeye çıkartıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarının her biri, işte bu günler içindir. Asırlar sonra milletimiz yeniden dünyada hak ettiği yeri alabileceğini hissediyor, görüyor, biliyoruz. Bu bakımdan eskisinden daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz, daha çok mücadele etmemiz gereken bir döneme giriyoruz" dedi.

`BARIŞ GELECEKSE EMİN OLUN BİZİMLE GELECEK´

Türkiye´nin güçlü bir ülke olduğunu aktaran Erdoğan, Gazze´de yaşananlarla ilgili de şu mesajları verdi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu, dünyada yaşananları olup bitenleri görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberi ortasındayız. Hamdolsun bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce de imkana da dirayete de tecrübeye de sahibiz. Karadeniz'e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın, bu ülkelerdeki kardeşlerimizin istikrarıyla güvende kalmasını biz sağlayacağız. Balkanlarda, Kafkaslarda huzur ve güveni kalıcı şekilde tesisini biz temin edeceğiz. Kuzey Afrika´dan Güney Asya´ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde kalplerin ve gözlerin aradığı o kişi biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze´de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanından çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin mazlumların malını çalan hırsızların yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir."

`FİLİSTİN MESELESİNDE, GÖZÜKENDEN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPIYORUZ´

İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarına karşı görünenden çok daha fazlasının yapıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamları yapanların yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa´yı içinde barındıran Kudüs´ü şerifin diğer inançların mensuplarını da gözetecek şekilde mahrumiyetini korumak, onların mahremiyetini korumak manevi görevlerimiz arasındadır. Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde, Gazze´de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze´deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. İçimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor."

`TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR SEVİYEYE YÜKSELECEK´

Türkiye´nin yükselişini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Elbette üzerimize düşenleri yaparken, ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Türkiye olarak geçtiğimiz 21 yılda hem kendimizin hem dost ve kardeşlerimizin hem de dünyadaki tüm mazlumların haklarını koruyacak inisiyatifler geliştirme konusunda çok önemli mesafe katettik. Siyasi, ekonomik, askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Allah'ın izniyle Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek. Terör örgütlerinin üzerimize salınmasından darbe girişimlerine ekonomik sabotajlardan siyasi çemberine kadar yaşadığımız badirelerin gerisinde işte bu tablonun önünü kesme çabası var. Ama başaramayacaklar. Milletimiz mayıs seçimlerinde bir kez daha bu kararlılığını haykırdı. Millet her iki seçimleri kazananlarına sahip çıkma noktasında çok güçlü bir irade gösterdi" dedi.

`AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE´

CHP´nin kurultay sonucuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerinden medet umanlara, emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi. Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala´ya `bay bay´ dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi. O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuza omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan zat, sen de onlarla beraberdin. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlere Rize olarak ilçelerimizle beraber hazır mıyız? Ben 31 Mart´ta inşallah Rize´den tüm ilçeleri ile beraber çok güçlü bir ses bekliyorum" diye konuştu.

`ŞU GÜZELLİĞİ GÖRÜNCE RİZE BAMBAŞKA OLDU DİYORUM´

Toplu açılışın yapılacağı ve yapımı devam eden çalışmaları sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz´in lojistik üssü İyidere Lojistik Limanı´mızın yapımı sürüyor. İnşallah 2 yıla kalmadan bitireceğiz. Tarım ve Orman´da Rize´ye 32 içme suyu tesisi, 78 taşkın koruma tesisi, 17 hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 98 tesisi inşa ettik. Çiftçilerimize 9 milyar TL tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize yeni bir organize sanayi bölgesi ve teknokent kurduk. Enerjide Güneysu, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Pazar, Kalkandere, Derepazarı, İyidere, Kendirli ve Salarha´ya doğalgaz arzını sağladık. Yıl sonuna kadar İkizdere´ye, seneye de Muradiye´ye doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Bugünkü törenle tamamlanan yatırımları hizmete veriyoruz. Eğitimde 3 anaokulu, 1 imam hatip ortaokulu, üniversitemizin çeşitli yatırımlarını buradan yapıyoruz. Rize merkezindeki Çarşı Mahallesi´nde yapılan kentsel dönüşümle 404 ofis ve 133 iş yeri altyapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlandı. Hamdolsun şu güzelliği görünce Rize bambaşka oldu diyebiliyorum. Salarha´da 465 konut ve 12 dükkan, Fener Mahallesi´nde 22 hakim ve savcı konutu ile Ayder´de yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri çevre düzenlemesiyle bitirildi. İnşallah yarın Ayder´e çıkıp gelişmeleri yerinde göreceğim. Toplam 36,7 kilometre uzunluğundaki Ayder yolunun ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı ve bunu da en kısa sürede hayata geçiriyoruz. İhale bedeli 3,5 milyar TL olan bu önemli yatırımın temel atmasını canlı bağlantıyla yapacağız. Bugün Rize- Pehlivantaşı-Kalkandere yolunun 3 kilometrelik kesiminin resmi açılışını yapıyoruz. Müyesser Kart Huzurevi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın cami ve kuran kursu inşaatları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın güreş salonu ve kamp eğitim merkezi, 16 semt sahası ile Çayeli spor salonu tamamlandı. Bunların resmi açılışını da icra ediyoruz. Devlet Su İşlerinin çeşitli ilçelerimizde dere ıslahları ve çevre düzenlemeleri yaptı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz Çamlıhemşin ve İkizdere´de çay fabrikaları kurdu. İller Bankamız Tabiat Parkı, içme suyu, yol yapımı ve bakımı gibi çeşitli altyapı ve üst yapı projeleri gerçekleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü İkizdere, Güneysu, Ardeşen, Çamlıhemşin´de pek çok çalışmayı bitirdi. Tüm bu yatırımları da resmen buradan hizmete alıyoruz. Rize, Güneysu, Ardeşen, Hemşin, Tunca belediyelerimizin yatırımlarıyla toplam 2 milyar 886 milyon TL´lik yatırımı Rize´ye kazandırıyoruz. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Rize´mize kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, belediye, yüklenicisi, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek proje ve eserleri hizmete açtı.

DHA-Genel - Türkiye-Rize - Selçuk BAŞAR-Mehmet Can PEÇE

2023-11-05 15:34:32