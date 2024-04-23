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        Rize semalarında 'Çelik Kanatlar' gösterisi

        RİZE'de, Jandarma Çelik Kanatlar Akrobasi Ekibi, 2 Sikorsky helikopterle gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:10
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        Rize semalarında 'Çelik Kanatlar' gösterisi
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        RİZE'de, Jandarma Çelik Kanatlar Akrobasi Ekibi, 2 Sikorsky helikopterle gösteri uçuşu yaptı. Helikopter pilotlarının çalan horon müziği eşliğinde yaptığı uçuş ilgiyle izlendi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Çelik Kanatlar Akrobasi Timi, gösteri yaptı. Sahil belediye sosyal tesislerinden havalanan jandarmaya ait 2 Sikorsky helikopterle yapılan gösteriyi, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve çok sayıda vatandaş izledi. Tulumla çalınan horon müziği eşliğinde gösteri yapan akrobasi timi, büyük beğeni topladı.

        'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

        Gösteriyi izlerken çok gururlandığını söyleyen Serdar Kocaoğlu, "Çok güzeldi. Çok güzel hareketler sergilediler. İlk kez izliyoruz. İzlerken çok güzel hareketler yaptılar. Tüylerimiz diken diken oldu” dedi. Defne Hacı Bekiroğlu da, "İstikbal göklerdedir. Çok güzel bir gösteriydi; çok gururlandık" diye konuştu. Sibel Ura ise "Çok güzel bir gösteri izledik. Kuş gibi havalandılar. Çok yakından geçtiler. Vatanımız sağ olsun" dedi.

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