Jandarma Çelik Kanatlar, Rize'de gösteri uçuşu yaptı
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Çelik Kanatlar'ın kent merkezindeki Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri Sahil Etkinlik Alanı üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılında" sloganı ile yaptığı gösteri uçuşu, vatandaşların beğenisini kazandı.
Rize semalarındaki uçuşu izleyen vatandaşlar, ekiplerin gösterisine alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.
Gösteriyi, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Güngör, Emniyet Müdürü Murat Türesin de izledi.
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