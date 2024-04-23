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        Jandarma Çelik Kanatlar, Rize'de gösteri uçuşu yaptı

        Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:40
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        Jandarma Çelik Kanatlar, Rize'de gösteri uçuşu yaptı
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        Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Çelik Kanatlar'ın kent merkezindeki Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri Sahil Etkinlik Alanı üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılında" sloganı ile yaptığı gösteri uçuşu, vatandaşların beğenisini kazandı.

        Rize semalarındaki uçuşu izleyen vatandaşlar, ekiplerin gösterisine alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

        Gösteriyi, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Güngör, Emniyet Müdürü Murat Türesin de izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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