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        Rize'de son bir ayda 59 aranan şahıs yakalandı

        Rize'de son bir ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 59 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:30
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        Rize'de son bir ayda 59 aranan şahıs yakalandı
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        Rize'de son bir ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 59 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart-18 Nisan arasında yapılan işlemlerde 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin cezaevine teslim edildiği, toplamda 59 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, cezaevine teslim edilen 28 kişiden 3'ünün kaçakçılık ile mücadele, 5 kişinin hırsızlık, 1 kişinin uyuşturucu madde kullanma, bulundurma gibi suçlardan arama kaydı bulunduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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