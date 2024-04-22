Rize'de son bir ayda 59 aranan şahıs yakalandı

Açıklamada, cezaevine teslim edilen 28 kişiden 3'ünün kaçakçılık ile mücadele, 5 kişinin hırsızlık, 1 kişinin uyuşturucu madde kullanma, bulundurma gibi suçlardan arama kaydı bulunduğu kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart-18 Nisan arasında yapılan işlemlerde 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin cezaevine teslim edildiği, toplamda 59 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Rize'de son bir ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 59 kişinin yakalandığı bildirildi.

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