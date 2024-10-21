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        Ayder Yaylası beyaza büründü

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:40
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        Ayder Yaylası beyaza büründü
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        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

        Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada, güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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