Ayder Yaylası beyaza büründü

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada, güzel manzaralar ortaya çıktı.

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