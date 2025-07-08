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        Çaykur Rizespor - Dinamo Tiflis: 1-3

        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan özel maçta Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis'e 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:27 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:30
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        Çaykur Rizespor - Dinamo Tiflis: 1-3
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        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde oynanan özel maçta Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis’e 3-1 mağlup oldu.

        Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Rize temsilcisi, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçında Gürcistan’ın köklü kulüplerinden Dinamo Tiflis’i konuk etti. Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1’lik skorla konuk ekip oldu.

        TEK GOL PAPANİKOLAOU’DAN

        Maçta Rizespor'un tek golünü 65’inci dakikada penaltıdan Papanikolaou, kaydederken, Dinamo Tiflis’in golleri 10’uncu dakikada Gkorteziani, 44’üncü dakikada Lakobidze ve 90’ıncı dakikada Lomtadze’nin ayağından geldi.

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmada birçok oyuncuya şans verirken, takımın fiziksel durumu ve saha içi uyumu gözlemlendi. Hazırlık kampı kapsamında farklı rakiplerle karşılaşmalarına devam edecek olan Rizespor, sezon öncesi eksiklerini tamamlamayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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