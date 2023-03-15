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RTEÜ, atık kum midyesi kabuğundan yangın söndürücü biyolojik toz üretti

AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öncülüğünde, beyaz kum midyesi kabuğundan doğal yangın boğucu biyolojik toz üretildi.

RTEÜ, atık kum midyesi kabuğundan yangın söndürücü biyolojik toz üretti

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öncülüğünde, beyaz kum midyesi kabuğundan doğal yangın boğucu biyolojik toz üretildi.

RTEÜ, iç eti işlenip besin kaynağı olarak ihraç edilen beyaz kum midyesinin kabuğunun yıllık yaklaşık 30 bin ton atığının ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattı.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Baltaş öncülüğündeki ekip, 4 yıllık çalışma sonucu beyaz kum midyesinden doğal yangın boğucu biyolojik toz elde etti. Türk Patent ve Marka Kurumuna proje fikrinin patent başvurusu yapıldı.

Baltaş, Derepazarı ilçesindeki Denizcilik Fakültesi alanında, midye kabuğundan üretilen yangın boğucu tozu, uygulamalı olarak gazetecilere tanıttı.

Yangın söndürme tozlarının Türkiye'ye yüzde 90'ın üzerinde ithal olarak getirildiğini belirten Baltaş, bunun ülke ekonomisi için mali yük olduğunu söyledi.

Baltaş, çalışma ile atık midye kabuklarından yeni bir yangın boğucu toz elde ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tozumuz B, C, D tipi yangınlarda etkin. Metal yangınların söndürülmesinde eriyip yapışmadığı için çok önemli bir avantaja sahip. Piyasadaki bazı tozların elektronik ve metal yangınlarda cihazlara zarar verdiği bilinmekte. Bizim yangın söndürme tozumuzun herhangi bir sağlık riski yok. Kanserojen madde içermiyor. Çok düşük bir maliyetle elde ediyoruz. Ülke ekonomisi için çok değerli olduğunu düşünüyoruz."

Fabrikalardaki hazır atıklar ile hammadde ihtiyacının karşılandığını ifade eden Baltaş, "Büyük bir potansiyeli var. Türkiye'de yaklaşık 985 yangın söndürme firması 5 bin ton kadar işleme yapıyor. Bizim hedefimiz ilk başta 2 bin ton ile başlamak. Eğer atık midye kabuklarının 30 bin tonunu işlersek ihraç geliri olarak da 2 milyar liraya kadar pazar hacminin olacağını düşünüyoruz." dedi.

Baltaş, Türkiye'de 3 milyar dolar civarında ithal yangın söndürme pazarı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'ye mali yük getiriyor. Türkiye'deki ithal ürünlerden kurtulup kendi milli yerli ürünümüzle bu ihtiyacı karşılamış olacağız." diye konuştu.

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